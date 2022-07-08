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مساجد شمال سيناء تحتفل بالعام الهجري الجديد

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 11:55 م | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 11:55 م

أقامت المساجد الكبرى بمختلف الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف شمال سيناء احتفالها بالعام الهجري الجديد ١٤٤٤ه‍، بحضور عدد من قيادات الدعوة بالمديرية ومديرى الإدارات والمفتشين وعدد من الأئمة المشاركين فى الاحتفالية، بالإضافة إلى حضور من الأهالى ورواد المساجد.

وتابع الحضور فقرات الحفل المختلفة ابتداء من الاستماع لتلاوة ايات بينات من آي الذكر الحكيم، ثم كلمات الحفل عن دروس وعبر من الهجرة النبوية، ثم ختام الحفل بابتهالات دينية من الأئمة أصحاب الصوت الحسن.

وأعربت المديرية عن أمنياتها لجموع الشعب المصري قيادة وشعبا أن يكون هذا العام عام خير وبركة ورخاء، وسلام وازدهار لمصرنا الحبيبة وسائر بلاد العالمين.

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