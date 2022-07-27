ضبط 5 طن مخصبات زراعية بحملة تموينية في البحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مباحث التموين، يفيد بتمكن مفتاح عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، يرافقه حسام المزين رئيس الرقابة التجارية من ضبط، مصنع مخصبات زراعية بئر السلم و يقوم بتقليد المنتجات العالمية المعروفة بالأسواق.

وتم التحفظ علي عدد 5 طن مخصبات زراعية من المنتج النهائى وآلاف الأغلفة بأسماء شركات عالمية والعبوات الفارغة المعدة للتعبئة.

تم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.