سيول تضرب الإمارات وإجراءات من قبل الدولة لحماية الأرواح والممتلكات

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تتعرض مناطق متفرقة من دولة الإمارات العربية لسيول جراء هطول أمطار غزيرة الأربعاء.

وأظهرت مقاطع تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية المياه وهي تغمر الشوارع ولحظة إطلاق صفارات الإنذار في إمارة الفجيرة بعد تعرضها لسيول غير مسبوقة.

وأكدت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الإمارات مواصلة جهودها في الحد من تداعي الأحوال الجوية السائدة وفق توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتعزيز حماية الأرواح والممتلكات.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الوزارة والقيادات الشرطية أن سلامة الأشخاص والممتلكات "على رأس الأولويات" وأنها تعمل مع الفرق الشرطية المختصة وأجهزة الدفاع المدني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة لأي طارئ نتيجة السيول والأمطار التي تشهدها عدد من المناطق في الدولة.

وكانت وزارة الداخلية وجهت تحذيرات وإرشادات توعوية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخفيف الأضرار التي قد تنشأ عن تقلب الحالة الجوية خاصة مع توقع اشتداد الأمطار والرياح.

وحثت الجمهور على ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية وتوخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات السلامة وعدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطاراً شديدة إلا للضرورة كما دعت إلى القيادة بحذر شديد ، مشددة على أهمية الاستجابة لتعليمات وإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية.

ومن جهته ، وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وزارة تنمية المجتمع بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية بالدولة لمواقع إيواء مؤقتة وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية بالإضافة لحجز الفنادق القريبة لإيواء كافة الأسر المتضررة وللأسر التي تعيش في مناطق قد تشكل خطورة على ساكنيها خلال فترة الأمطار الشديدة.

كما وجه مجلس الوزراء كافة الجهات الاتحادية العاملة في المناطق المتضررة وخاصة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بأن يكون دوام موظفيها غير الضروريين عن بعد ليومي الخميس والجمعة.

واستثنى القرار كافة الجهات الاتحادية المعنية بالدفاع المدني والجهات الشرطية والأمنية التي تتعامل مع الكوارث والأزمات والحالات الطارئة بالإضافة للجهات المعنية بالدعم المجتمعي والتي تتعامل مع البلاغات الخاصة بأضرار المزارع والممتلكات الخاصة بالمواطنين.

ووجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق الدولة المختلفة بالتنسيق مع الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة.

كما وجه المجلس اللجنة برفع تقرير مفصل حول الأضرار والبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كافة إمارات الدولة.