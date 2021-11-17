«آر دبليو إي» الألمانية للطاقة تتوقع تجاوز أرباح تشغيلها 5 مليار يورو في 2022

رفعت شركة "آر دبليو إي" الألمانية للطاقة بقوة من توقعاتها الخاصة بالأرباح لعام 2022 بسبب النتائج الجيدة في النصف الأول من العام.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء إنها تتوقع أن تبلغ أرباحها قبل احتساب الضرائب والفوائد والإهلاك للعام الحالي ما يتراوح بين 5 و5ر5 مليار يورو، وذلك بعد أن كانت توقعاتها السابقة تشير إلى أن هذه الأرباح ستتراوح بين 6ر3 و8ر4 مليار يورو.

وأوضحت الشركة أن أرباح نشاطها التجاري الأساسي سيتراوح بين 3ر4 و8ر4 مليار يورو وذلك بعد أن كانت توقعاتها السابقة تشير إلى أن هذه الأرباح ستتراوح بين 9ر2 و3ر3 مليار يورو.

وذكرت الشركة أن السبب في تعديل توقعاتها يرجع إلى " النتيجة الجيدة الاستثنائية" التي حققتها في قطاع المياه والكتلة الحيوية والغاز وفي قطاع تجارة الطاقة وذلك "بناء على أداء تشغيلي قوي".

وأضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن التفاصيل في الحادي عشر من أغسطس المقبل خلال طرح نتائج النصف الأول من العام الحالي.

وتوقعت الشركة استمرار التطور الإيجابي للنتائج في السنة المالية 2023، وقالت إنها لن تتمكن من تحديد توقعات جديدة لنتائجها في 2023 تتجاوز توقعاتها السابقة إلا في وقت لاحق وذلك نظرا لحالة عدم اليقين الراهنة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم أن الشركة التي يقع مقرها في إيسن والتي حققت زيادة بنسبة 19% في إنتاج الطاقة المتجددة في النصف الأول من العام، استفادت أيضا من ارتفاع المكاسب في قطاعيها لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. كما أن من المتوقع أيضا أن تحقق مكاسب في ظل استعداد ألمانيا لإعادة استخدام بعض مفاعلات الطاقة التي تعمل بالفحم للحفاظ على توافر الكهرباء في فصل الشتاء.

يذكر أن العقد طويل الأمد الذي أبرمته "آر دبليو إي" مع روسيا ينص على إمدادات تبلغ 15 تيراواط/ساعة مقارنة بـ 200 تيراواط/ساعة لشركة يونيبر للطاقة، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا.