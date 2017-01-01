وكيل الأزهر: فتح باب الطعون على نتيجة الثانوية في الأول من أغسطس المقبل

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أنه سيتم فتح باب الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية يوم الاثنين الأول من أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، على البوابة الإلكترونية للأزهر.

وأوضح وكيل الأزهر الشريف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر المشيخة، أن قيمة الطعن على المادة الواحدة 100 جنيه، وتعلن نتيجة الطعون على بوابة الأزهر ويحق للطالب استرداد الرسوم التي دفعها في حال تعديل الدرجات لصالحه، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة لمن يثبت أنه أخطأ في حق أي طالب في التصحيح.

وأناب فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022 ، بأقسامها العلمية المختلفة (الأدبي- العلمي- العلوم الإسلامية- معاهد فلسطين الأزهرية).

وأعلن وكيل الأزهر الشريف في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر اليوم الخميس اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام بنسبة نجاح عامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).