الخميس 15 يناير 2026 9:47 م القاهرة
اليمن.. تعيين عضوين جديدين في مجلس القيادة الرئاسي

صنعاء - (د ب أ)
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 9:37 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 9:37 م

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الخميس، تعيين عضوين جديدين في المجلس للحلول محل عضوين تم إسقاط عضويتهما.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارا بتعيين الفريق الركن محمود أحمد سالم الصبيحي عضوا في مجلس القيادة الرئاسي".

كما نص القرار على "تعيين الدكتور سالم أحمد سعيد الخنبشي عضواً في مجلس القيادة الرئاسي مع احتفاظه بمنصبه محافظا لمحافظة حضرموت".

يأتي ذلك بعد إسقاط عضوية كل من عيدروس الزبيدي وفرج البحسني بعد اتهامهما بارتكاب مخالفات وتأييد تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في محافظتي حضرموت والمهرة.

