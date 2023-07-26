قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة شبان فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، أثناء وجودهما في قرية طورة، واستولت على دراجة كانا يستقلانها.

كما اقتحمت قرى: الطيبة، وتعنك، وعانين، بمحافظة جنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين، من بلدتي الرماضين وشيوخ العرب، قرب الخليل.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية، من حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس، كما زادت من وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين.