مسئول كبير بجبهة التحرير الفلسطينية يتهم إسرائيل بمحاولة إضعاف السلطة

اتهم مسؤول بجبهة التحرير الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية بمحاولة إضعاف السلطة الفلسطينية من خلال "فرض مزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال واصل أبو يوسف في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) في مكتبه بمدينة رام الله إن حكومة إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو تسعى أيضا لمنع الحديث عن وصول الشعب الفلسطيني إلى حقوقه بإقامة دولة فلسطينية بدلا من السلطة الحالية.

وأضاف "هدف حكومة الاحتلال من هذا التصعيد العدواني والإجرامي مسألتان رئيسيتان: المسألة الأولى أجمع يدرك أن هناك أزمة داخلية لدى حكومة الاحتلال. والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات التي يتم القيام بها داخل الاحتلال تهدف إلى تقويض هذه الحكومة التي تحاول تغيير حتى الأنظمة القانونية والقضائية وغير ذلك. لذلك هذه الحكومة فاشية.. واضح تماما أن هي مهددة بالانهيار لذلك تحاول تصدير أزمتها الى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

واتهم أبو يوسف الحكومة الإسرائيلية أيضا بمحاولة "حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني من خلال تثبيت واقع على الأرض".

وقال "من خلال محاولة كسر ارادة الشعب الفلسطيني. الحيلولة دون وصول قيام دوله فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وشطب حق العودة للاجئين. هذه الأهداف الرئيسية لهذه الحكومة اليمينة الفاشية".