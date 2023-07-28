روسيا تعلن صد عدة هجمات أوكرانية على الاتجاه الجنوبي لمدينة دونيتسك

أعلنت روسيا اليوم عن صد عدة هجمات من القوات المسلحة الأوكرانية على الاتجاه الجنوبي لمدينة دونيتسك، مدعومة بالمدفعية.



وقال أوليغ تشيخوف المتحدث باسم قوات مجموعة "فوستوك" العسكرية في تصريحات لوكالة سبوتنيك للأنباء، إنه تم صد عدة هجمات أوكرانية في اتجاه أوروجاينو بواسطة الوحدات الأمامية لقوات "فوستوك" بدعم من الدبابات، وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة.



وأضاف أن المدفعية دمرت تجمعًا للقوات العسكرية الأوكرانية في منطقة أوغليسبوروتشنوي، وكذلك قضت على فرقة استطلاع شمال غرب شفتشنكو، مشيرا إلى أنه تم صد محاولة تجميع قوات كييف بالقرب من ستارومايورسكي لشن هجوم.



وأكد أن طائرات الجيش الروسي دمرت دبابات ومدرعات قتالية واستهدفت مناطق تجمع القوات الأوكرانية في أوروجاينوم.



وفي العاشر من يونيو الماضي أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الجيش بدأ عمليات هجومية مضادة على الجبهة وسط احتدام المعارك جنوبي البلاد.



وأعلن الجيش الروسي حدوث هجمات واسعة النطاق خصوصا على الجبهة الجنوبية. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من "تحقيق أهدافها" خلال الهجمات وتكبدت خسائر فادحة.



ولايزال الحل السياسي للأزمة الروسية - الأوكرانية بعيدا في ظل استمرار المعارك الميدانية منذ فبراير من العام الماضي، رغم التحذيرات الدولية والأممية من مخاطر النزاع المسلح على الأوضاع الإنسانية و الأمنية والغذائية في العالم.