ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع الإقليمية والدولية

قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في جدة تعزيز العلاقات والأوضاع الإقليمية والدولية.

وأضافت الوكالة أنه تم خلال اللقاء "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وقال البيت الأبيض أيضا في بيان إن سوليفان بحث مع ولي العهد وكبار المسؤولين السعوديين القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك المبادرات لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن سوليفان استعرض كيفية البناء على ما تحقق من فوائد الهدنة في اليمن، مشيدا بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.