نقيب المحامين: إيقاف 4 محاميات بالإسكندرية عن ممارسة المهنة وإحالتهن لمجلس التأديب

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارًا بإيقاف محاميات الإسكندرية الأربعة عن ممارسة المهنة وإحالتهن إلى مجلس التأديب، وهن؛ قمر محمود محمد حسن الزلباني، اوأميرة طارق السيد محمد عفيفي، ونورهان حسين عبد الرحمن، وهبة رشدي عبد الرحيم السيد.

وأضاف بيان للنقابة العامة:" جاء ذلك بعد انتهاء نقابة الإسكندرية الفرعية من تحقيقاتها في واقعة التعدي على بعضهن، وكذلك ما بدر منهن من ممارسات تخالف تقاليد مهنة المحاماة وآدابها وأخلاقها وحفاظا على هيبة المهنة أمام الجميع، واستجابة لمطالب الجمعية العمومية.

وجاء نص القرار كالتالي:



أولًا: إحالة كلًا من قمر محمود محمد حسن الزلباني، وأميرة طارق السيد محمد عفيفي، ونورهان حسين عبد الرحمن، وهبة رشدي عبد الرحيم السيد، إلى مجلس التأديب مع التوصية بإسقاط قيدهن من جدول نقابة المحامين، وتطبيق نصوص قانون المحاماة بشأن مخالفة آداب المهنة.

ثانيا: وقف أطراف النزاع الأربعة عن العمل ومنعهن من دخول غرف المحامين، ومنع دخولهن في كافة نوادى المحامين على مستوى الجمهورية، وإخطار المحاكم والنيابات بقرار الوقف وأيضا وقف جميع الخدمات النقابية لهن، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.

ثالثًا: منع النشر والظهور في وسائل الإعلام سواء المرئية والمسموعة بخصوص هذه الأحداث وتغليظ العقوبة في حالة مخالفة ذلك، ومسائلة أي محامي يضر صورة المحامين في المجتمع.



رابعًا: سرعة عرض مدونة السلوك المهني على مجلس النقابة العامة لوضع ضوابط وسلوكيات نحافظ بها على هيبة المهنة والنقابة.