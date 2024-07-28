نادال يعلن مشاركته في منافسات فردي التنس بأولمبياد باريس 2024

سيخوض رافائيل نادال مباراته في ملعب فيليب شاترييه، الملعب الرئيسي في منشآت رولان جاروس، بمنافسات فردي التنس للرجال في أوليمبياد باريس 2024 ضد المجري مارتون فوكسوفيتش، اليوم، بعد تدربه بشكل جيد قبل المباراة.

وتدرب نادال، الفائز بـ22 لقبا للبطولات الأربع الكبرى، داخل الملعب لمدة ساعة تقريبا تحت إشراف المدرب ديفيد فيرير، وكما جرت العادة هذه الأيام، بضمادة واضحة على فخذه الأيمن، بعد يوم من انتصاره مع مواطنه كارلوس ألكاراز في منافسات الزوجي.

وبعد الجلسة التدريبية، أكد فيرير أن نادال سينزل إلى الملعب لخوض المباراة ضد فوكسوفيتش.

وقال ديفيد فيرير للتلفزيون الإسباني "الضمادة مرهقة لكنها وقائية، سنرى كيف سيكون الأمر عندما تنتهي المباراة".

ولم يلعب نادال قط أمام فوكسوفيتش، وفي حال تخطى منافسه المجري، فسيواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثاني، الذي تغلب على الأسترالي ماثيو إبدين، السبت.