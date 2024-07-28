اتصالات دبلوماسية على مستوى رفيع لضبط الوضع مع إسرائيل بعد قصف مجدل شمس

أفاد مراسل روسيا اليوم مساء اليوم بأن هناك معلومات حول اتصالات دبلوماسية على مستوى رفيع لضبط الوضع مع إسرائيل، على خلفية حادثة "مجدل شمس".



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أطلع على تفاصيل الحادث الذي وقع في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، ويجري مشاورات أمنية من واشنطن.



كما أفادت، بمقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين جراء قصف صاروخي نفذه "حزب الله" على بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

ومن جانبه، أكد مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، لروسيا اليوم، أن التنظيم لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليتهم عن الحادثة.

وأشار الحزب في بيان رسمي إلى أن "المقاومة الإسلامية غير مسؤولة ولا علاقة لها أبدا بهذا الحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الإدعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص".