قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، إن «أي حرب على لبنان ستتحول إلى حرب إقليمية»، منوهًا أن «إسرائيل ستتعرض لخسائر».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الأحد، أن لبنان يجري اتصالات واسعة لمنع التصعيد، مشددًا على أهمية تطبيق القرار الأممي رقم 1701 بشكل كامل.

وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مصدر الهجوم على مجدل شمس بالجولان، قائلًا إن بلاده قد تتعاون مع قوات اليونيفيل لمعرفة مصدر الهجوم.

وذكر أن الحكومة اللبنانية تواصلت مع حزب الله بعد الهجوم، لكنه نفى مسئوليته عنه، داعيًا إسرائيل وحزب الله إلى ضبط النفس.

وناشد الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية حث إسرائيل على ضبط النفس في الوقت الراهن، معقبًا: «روح الانتقام ستضر بالجميع.. بيكفينا خراب بلبنان وإسرائيل وبغزة».

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن 12 شخصا، من بينهم أطفال، قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران بالمسئولية عن الضربة، وتوعدت بتكبيده ثمنا باهظا.

وفي المقابل، نفى حزب الله أي مسئولية له عن الهجوم، الذي عزز المخاوف من اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.