السويحلي الليبي يكشف موقفه من ضم القندوسي والسولية

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كشف وليد الترهوني، مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي، حقيقة المفاوضات مع النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد قندوسي لاعب الفريق، المعار لسيراميكا كيلوباترا خلال الفترة القادمة.

وقال وليد الترهوني في تصريحات عبر برنامج «الكابتن»، مع أحمد حسن على قناة «dmc»: «المفاوضات مع قندوسي بدأت من شهر 12 الماضي، ولم نتفاوض مع الأهلي بشكل رسمي حتى الأن«.

وأردف: «تعاقدنا مع محمود علاء بشكل رسمي، وهناك مفاوضات مستمرة مع وكيل عمرو السولية«.

وتابع: «وصلنا لخط مفاوضات جيد مع وكيل عمرو السولية، واللاعب يمتلك شرط جزائي في عقده يسمح له الانتقال لأي نادي خارج مصر«.