وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 356 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 356 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليل، فوق مناطق روسية متفرقة.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، أمس الاثنين/صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 356 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة "فوق عدد من الأقاليم الروسية وبحر آزوف".

وكان سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 107 من أصل 131 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب ووسط وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجوما جويا على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 131 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وأوريول الروسية، ومن دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 107 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة في شمال وجنوب ووسط وشرق أوكرانيا.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و442 ألفا و140 فردا، من بينهم 1560 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12226 دبابة، و25038 مركبة قتالية مدرعة، و46902 نظام مدفعية، و1970 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1519 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 439 طائرة حربية، و354 مروحية، و431310 طائرة مسيرة، و4950 صاروخ كروز، و34 سفينة حربية، وغواصتين، و126850 من المركبات وخزانات الوقود، و4476 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.