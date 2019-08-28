وزير العدل يصدر قرارات بإنشاء 3 نيابات إدارية جديدة وفرع دعوي تأديبية

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أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أربعة قرارات تضمنت إنشاء واستحداث فرع دعوى تأديبية وثلاثة نيابات إدارية، فى ضوء الاهتمام البالغ بتحقيق العدالة الناجزة والتخفيف على المواطنين وسهولة الوصول والتواصل مع النيابة الإدارية بما ينعكس على حسن أداءها لرسالتها السامية في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

وتضمنت القرارات أرقام "٦١٣١، ٦١٣٢، ٦١٣٣، ٦١٣٤" لعام ٢٠١٩، انشاء فرع دعوى تأديبية لمستوى الإدارة العليا يختص بدوائر المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عدا الإسكندرية ويكون مقره مدينة السادس من أكتوبر، وانشاء نيابة العبور الإدارية ويكون مقرها مدينة العبور، إنشاء نيابة أشمون القسم الثاني ويكون مقرها مدينة أشمون، وإنشاء نيابة المنشأة ويكون مقرها مدينة المنشأة بمحافظة سوهاج.

كما تضمنت القرارات تعديل اختصاصات فرع الدعوى القسم الأول ونيابات شبرا الخيمة القسم الأول والثالث، ونيابة أشمون القسم الأول ونيابة جرجا على النحو الموضح تفصيلاً بالقرارات المرفقة.

وقال المستشار محمد سمير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن تلك القرارات تأتي بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة بجلسة ٢٥ أغسطس ٢٠١٩.