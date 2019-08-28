مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا يشهد 250 اجتماعا لبحث تحسين الأوضاع الاقتصادية والتجارية فى القارة السمراء



يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا «تيكاد 7» فى اليابان، والتى من المقرر أن تنطلق اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية وتستمر ثلاثة أيام من 28 إلى 30 أغسطس، ويتشارك السيسى فى رئاسة المؤتمر مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبى.

ويعقد المؤتمر فى دورته السابعة تحت الرئاسة المشتركة لليابان ومصر باعتبارها الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى، وبمشاركة رؤساء الدول الإفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية فى مقدمتها الامم المتحدة والبنك الدولى.

وتعتبر قمة «تيكاد» إحدى أهم المنصات التى تجمع مختلف الشركاء لدعم إفريقيا وتنميتها، حيث تساهم القمة فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والتجارية بالقارة الإفريقية من خلال توفير اليابان للمساعدات الاقتصادية والفنية لعدد كبير من دول القارة.

وستشهد القمة عقد 250 اجتماعا فرعيا من بينها ندوات ومعارض على هامش القمة بمشاركة كبار المسئولين بالدول الإفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقى والبنك الدولى وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومكتب المستشار الخاص بشأن إفريقيا التابع للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالتنمية.

وقال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، خلال مشاركته بفعاليات منتدى الأعمال والاستثمار المصرى اليابانى والذى عقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات «تيكاد7»، إن معدلات التبادل التجارى بين البلدين بلغت العام الماضى 1.2 مليار دولار، كما بلغت قيمة الاستثمارات اليابانية فى السوق المصرية حوالى 700 مليون دولار.

وفى يونيو الماضى، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته خلال أعمال قمة مجموعة العشرين التى عقدت بمدينة أوساكا اليابانية، أن دخول الاتفاقية الإفريقية القارية للتجارة الحرة حيز النفاذ فى 30 مايو 2019 ينمى من فرص التجارة البينية، يوسع السوق المتاحة أمام الاستثمار فى القارة الإفريقية، يعزز قدراتنا التصنيعية، يوفر فرص عمل خاصة للشباب، ويزيد من مساهمتنا فى سلاسل القيمة العالمية.