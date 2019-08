نشر شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، صورة له أثناء خوضه لتدريبات الفريق اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب مباريات الفريق بدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، : "إنها ليست مجرد لعبة، إنها حياتي" رافًقا بذلك صورة له أثناء المران، في إشارة إلى كرة القدم.

وكان إكرامي قد تعرض لإصابة قوية بتمزق في عضلة السمانة أبعدته عن الملاعب لمدة طويلة.

It’s not just a game,it’s my life pic.twitter.com/oTWBNAXt6B