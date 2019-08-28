 مواجهات سهلة لأندية البريميرليج في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية - بوابة الشروق
الأربعاء 28 أغسطس 2019 11:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

مواجهات سهلة لأندية البريميرليج في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية

محمد عبد المحسن
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:29 م

أجريت مساء اليوم، الثلاثاء، قرعة الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كأس كاراباو»، وذلك عقب انتهاء مباريات الدور الثاني من البطولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، حيث يخرج مانشستر سيتي حامل اللقب لمواجهة بريستون، كما يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على «MK دونز».

من جهته يستضيف مانشستر يونايتد فريق روتشديل، فيما يستضيف أرسنال فريق نوتنجهام فورست، ويخرج توتنهام لمواجهة كولتشستر، فيما يواجه تشيلسي الفائز من مباراة قريمزبي ضد ماكلسفيلد.

كما يحل أستون فيلا، الذي يضم الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، ضيفًا على فريق برايتون، فيما يلتقي إيفرتون مع مضيفه شيفلد وينزدي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك