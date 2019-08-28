مواجهات سهلة لأندية البريميرليج في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية

أجريت مساء اليوم، الثلاثاء، قرعة الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كأس كاراباو»، وذلك عقب انتهاء مباريات الدور الثاني من البطولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، حيث يخرج مانشستر سيتي حامل اللقب لمواجهة بريستون، كما يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على «MK دونز».

من جهته يستضيف مانشستر يونايتد فريق روتشديل، فيما يستضيف أرسنال فريق نوتنجهام فورست، ويخرج توتنهام لمواجهة كولتشستر، فيما يواجه تشيلسي الفائز من مباراة قريمزبي ضد ماكلسفيلد.

كما يحل أستون فيلا، الذي يضم الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، ضيفًا على فريق برايتون، فيما يلتقي إيفرتون مع مضيفه شيفلد وينزدي.