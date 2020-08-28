رئيس وزراء اليابان يعقد مؤتمرا صحفيا وسط مخاوف صحية

يعق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مؤتمرا صحفيا، اليوم الجمعة، وسط ركود تاريخي وعودة انتشار فيروس كورونا ومخاوف بشأن صحته.

ومن المتوقع أن يتحدث آبي في أول مؤتمر صحفي له من مكتبه منذ أكثر من شهرين، عن صحته وكيف تتعامل الحكومة مع موجة أخرى من فيروس كورونا.

واضطر آبي يوم الاثنين، اليوم الذي اصبح فيه آبي رئيس وزراء اليابان الأطول خدمة، إلى زيارة مستشفى في طوكيو لإجراء "فحوصات إضافية"، بعد أسبوع من "الفحص المنتظم" هناك.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن الوضع الصحي لرئيس الوزراء "لم يتغير".

يشار إلى أنه في يوليو 2007، أجبر مرض معوي يسمى التهاب القولون التقرحي آبي على الاستقالة فجأة من منصب رئيس الوزراء، بعد عام واحد فقط من العمل.

وعاد آبي إلى السلطة في ديسمبر 2012. وعلى الرغم من الإنجازات الهامة القليلة، فقد احتفل يوم الاثنين بمرور 2799 يوما متتاليا وهو في منصب رئيس الوزراء.

وتجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجله عمه الأكبر إيساكو ساتو، الذي خدم من نوفمبر 1964 إلى يوليو 1972 - وهي فترة شهدت نموًا اقتصاديًا مرتفعًا في اليابان.