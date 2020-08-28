«المصري الديمقراطي»: لم تحدث أي تشاورات حزبية حول القائمة الانتخابية الموحدة حتى الآن

قال هلال عبدالحميد، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه تم إعداد لجنة للانتخابات داخل الحزب لوضع معايير لإختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أن من ضمن المعايير تواجد المرشح طوال الفترة السابقة في الحزب ومدى التزامه بالخط السياسي للحزب، وهناك تقييم للنواب الذين خاضوا الانتخابات باسم الحزب، وأصحاب المناصب التنفيذية في الحزب وماذا قدموا ودورهم، بجانب شعبية المرشح المحتمل داخل دائرته الانتخابية.



وأوضح عبدالحميد ، في تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك اتجاهين داخل الحزب، الأول يرى الدفع بعدد 100 مرشحا على المقاعد الفردية في أغلب المحافظات، والرأي الثاني يرى الدفع بعدد مناسب على المقاعد الفردية حتى يستطيع تحقيق نتائج جيدة، لافتا إلى أنه لم يحدث أي تشاورات حتى الآن حول القائمة الانتخابية الموحدة بين عدد من الأحزاب، متوقعا البدء في تحركاتها قبل فتح باب الترشح للانتخابات بأيام قليلة.



وَتابع: «هناك بعض الأحزاب الأخرى من الذين لم يشاركوا في القائمة الوطنية الموحدة خلال انتخابات مجلس الشيوخ يسعوا لتشكيل قائمة أخرى تكون منافسة للقائمة الوطنية ولكن أعتقد أن الأمر صعب وأتوقع وجود قائمة واحدة كما حدث في انتخابات الشيوخ، بالرغم من أنني اتمنى وجود أكثر من قائمة انتخابية لأن ذلك سيدفع المواطنين للتصويت بشكل أكثر لتفادي ماحدث في الشيوخ من مشاركة ضعيفة من قبل المواطنين».



وأشار عبدالحميد إلى أنه يتمنى حدوث تنسيق بين الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية الموحدة على المقاعد الفردية نظرا لأن تحالف القائمة الانتخابية غير كافي وذلك في حال استمرار التحالف الانتخابى.