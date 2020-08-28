كشف وزير الري بجنوب السودان، مناوا بيتر، عن زيارة رسمية مرتقبة لوزير الري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، إلى جنوب السودان، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف بيتر في تصريحات لـ"الشروق" أن وزير الري المصري من المقرر أن يلتقي الرئيس سيلفاكير ميارديت، والنائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار، ونائب الرئيس جيمس واني إيقا، والمستشار الأمني للرئيس توت قلواك، وعدد من الوزراء أبرزهم "الزراعة، والكهرباء" لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة وجوبا.

وأشار وزير الري بجنوب السودان، إلى أن أجندة مباحثات وزير الري المصري مع المسؤولين بجنوب السودان سوف يتصدرها ملف سد النهضة، لاسيما أن جنوب السودان بإمكانها أن تلعب دور الوسيط بين الدول الثلاث (مصر، السودان، وإثيوبيا) خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن بلاده سوف تُخاطب وزراء ري السودان وإثيوبيا لزيارة جوبا قريباً عقب إنتهاء زيارة وزير الري المصري واستطلاع وجهة النظر المصرية تجاه المشروع، ومن ثم مناقشة تطورات ملف السد واستطلاع مواقفهم تجاهه، لبلورة مقترح مُوحد من جنوب السودان يتم طرحه على الدول الثلاث لحل الأزمة.

وأوضح بيتر أنه من المقرر أيضاً أن يلتقي نظيره المصري، بالعاصمة جوبا، ويعقدان جلسة مباحثات ثنائية لبحث عدد من المشروعات التنموية في مجال الري بين البلدين، لاسيما تفعيل البروتوكول الفني بين الوزارتين وتطوير العلاقات في مجال الموارد المائية، خاصة في مجال الاستفادة من الخبرات المصرية بمجال بناء الخزانات لتوفير المياه لخدمة الاستخدام البشري والزراعة.

وأشار إلى أنه سوف يتم بحث أيضاً مشروع تطهير المجرى النهري بولاية الوحدة، والذي توقف منذ عام 2013 بسبب إندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان للاستخدام الملاحي والري، فضلاً عن بحث إقامة مشاريع خزانات لمعالجة أزمة الفيضانات بالبلاد.

وأوضح أن المباحثات سوف تناقش إمكانية بناء خزان على نهر "الجور" بمنطقة "واو" لتوليد الكهرباء بسعة 3 "ميجا/وات" لتغطية المنطقة بالكهرباء والمناطق المحيطة بها، موضحاً أن هذا المشروع يُعد منحة من الحكومة المصرية بتكلفة مبدئية تقرب من 3 مليون دولار، وسيتم وضع دراسة جدوى لهذا المشروع قريباً.

وذكر بيتر أن لقاء نظيره المصري بنائبي الرئيس سيلفاكير سوف يشهد مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، فضلاً عن إمكانية دعم مصر لجنوب السودان في جذب الاستثمارات إليها، لاسيما في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها.