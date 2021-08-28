السعودية تسجل أقل عدد من الإصابات و الوفيات بكورونا منذ يناير

كشفت الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت ،تسجيل أقل عدد من الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس "كورونا" المستجد في المملكة منذ يناير الماضي .

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة إلى 543796 حالة مؤكدة، بزيادة 234 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 244 حالة.

وسجل بذلك عدد الإصابات الجديدة بكورونا أدنى مستوى منذ يناير 2021.

وتم تسجيل 409 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 531733 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8526 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 3537 حالة، منها 978 حالة حرجة.