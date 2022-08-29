وفاة شخصين جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة في موريتانيا

أعلنت لجنة الطوارئ الموريتانية الحكومية وفاة شخصين بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة و المتواصلة في موريتانيا.

وأكدت اللجنة في بيان مساء الأحد، أنها سجلت وفاة شخص غرقا في مدينة صنغرافة شرقي موريتانيا وآخر في مدينة ألاك وسط البلاد.

وأضافت أنه تم تسجيل خسائر مادية جسيمة جراء الفيضانات تمثلت في سقوط بعض المنازل في مناطق مختلفة من البلاد من أبرزها مدينة المذرذرة جنوب موريتانيا.

وتعيش موريتانيا منذ الشهر الماضي فيضانات وأمطار غزيرة تسببت في وفاة عشرات الأشخاص وإصابة المئات بجراح كما تم تسجيل خسائر مادية تركت مئات الأسر بدون مأوى وسجلت خسائر في الطرق والسدود والمصالح الخدمية المختلفة ونفوق مئات المواشي.