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تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، التي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 27 أغسطس2022، والتي جاء في مقدمتها:

الإحصاء: 6.56% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يونيو

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ارتفع إلى 119.38 خلال يونيو 2022 (أولي) مقابل 112.3 خلال مايو 2022 (نهائي) بارتفاع 6.56%.

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وزير قطاع الأعمال العام يزور شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة

أجرى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في أول زيارة له لإحدى الشركات التابعة للوزارة منذ توليه المسؤولية في 14 أغسطس 2022، حيث كان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

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ذو الفقار: تمويل المشروعات متناهية الصغر يقفز إلى 64.6 مليار بيونيو

قالت منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن تمويل المشروعات متناهية الصغر حقق قفزة ملموسة في الفترة الماضية لتسجل أرصدته نحو 64.6 مليار جنيه لخدمة 4.5 مليون عميل بنهاية يونيو 2022.

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تحديد حد أقصى لسعر كيلو الأرز الأبيض بالأسواق 12 جنيها بداية من سبتمبر المقبل

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن سعر الحد الأقصى لكيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك في الأسواق سيكون بـ12 جنيها بداية من سبتمبر المقبل، بدلا من 14 و15 جنيها حاليا، كما سيكون سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك بحد أقصى لا يتجاوز 15 جنيها.

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المالية: يجب سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس للإعفاء من 65% من مقابل التأخير

دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها قبل نهاية أغسطس الحالي، باعتبارها الفرصة الأخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير».

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البورصة تعاود الهبوط

عاودت البورصة الهبوط مجددا، في تكرار لسيناريو جني الأرباح المتواصل منذ عدة أسابيع، إذ يعقب كل ارتفاع في المؤشر هبوط لعدة أيام.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.1%، ووصل إلى 10178 نقطة.

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التموين توضح أسعار السلع الجديدة بمنظومة الدعم بداية من سبتمبر المقبل

قال علاء سالم العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين، إنه تم استلام جميع السلع الإضافية.

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