كازاخستان توقف صادرات الأسلحة لتبقى محايدة في حرب أوكرانيا



أفاد بيان عبر الموقع الإلكترونى لرئيس وزراء كازاخستان علي خان إسماعيلوف بأن لجنة الصناعة بوزارة الدفاع التي يرأسها رئيس الوزراء ستوقف تصدير "الأسلحة والمركبات العسكرية والمنتجات الدفاعية" حتى أغسطس 2023، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



يشار إلى أن كازاخستان كانت جزءا من الاتحاد السوفييتي السابق، وأن طرفي الحرب الدائرة في أوكرانيا يسعيان إلى الحصول على المزيد من المعدات العسكرية.



لكن أكبر دولة منتجة للطاقة في وسط آسيا تسعى للحفاظ على الحياد وتجنب العقوبات الثانوية من الولايات المتحدة أو رد فعل عنيف من روسيا أكبر جيرانها.