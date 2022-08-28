إيطاليا تسجل 21 ألفا و802 إصابة جديدة بكورونا و80 وفاة

سجلت إيطاليا 21 ألفا و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و80 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.



ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 21 مليونا و788 ألفا و862، والوفيات إلى 175 ألفا و306.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 140 مليونا و289 ألفا و615 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.