انطلاق حفل الفنان مدحت ممدوح على محكى القلعة

انطلق حفل الفنان مدحت ممدوح، أول عازف ريكورد مصري وعربي يصل إلى تصفيات برنامج مسابقات أمريكى شهير، على مسرح المحكى ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثلاثين.

وطلب مدحت ممدوح، من الجمهور، إضاءة كشافات هواتفهم، خلال تقديمه لمؤلفات موسيقية على المسرح، في جو مليئ بالبهجة والرومانسية.

ويقدم مدحت ممدوح وفرقته مجموعة من مؤلفاته المبتكرة، إلى جانب عدد من الارتجالات المميزة خلال الحفل.

وفى العاشرة مساء، تتغنى السورية لينا شاماميان بمجموعة من أعمالها الخاصة منها بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنعيش ونشوف وغيرها، بالإضافة إلى بعض المؤلفات المصرية الشهيرة.