رئيس جامعة بني سويف الأهلية يتابع مراحل تقديم الطلاب بالجامعة

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تفقد الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم الاثنين، الجامعة لمتابعة مراحل التقديم المباشر للالتحاق ببرامج الجامعة الأهلية، طبقًا للحد الأدنى للتقدم المعلن عنه من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، ومحمود صبرة مدير عام شئون التعليم والطلاب.

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته، بتذليل العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التقديم والقبول وتوفير كل وسائل الراحة لهم، وتيسير الإجراءات، لافتًا إلى أن الجامعة قامت بتخصيص مقر للبنك المختص داخل الجامعة لتسهيل المعاملات المالية أمام الطلاب تيسيرًا عليهم.

كما قام رئيس الجامعة، بفتح حوار مفتوح مع الطلاب وأولياء أمورهم للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم.