ندوة عن أضرار الإدمان وتعاطي المخدرات بجامعة الفيوم

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نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والأسر الطلابية برعاية الشباب بكلية الحكمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، ندوة حول أضرار الإدمان وتعاطي المخدرات، بحضور الدكتور أحمد حسني إبراهيم عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من العاملين والطلاب، حاضر خلالها الدكتور مصطفى قاسم رئيس قسم مجالات الخدمة الاجتماعية، وذلك اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وتحدث الدكتور أحمد حسني حول أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية ودورها في تنمية عقول الشباب وفتح آفاقهم وإكسابهم العديد من المعارف والمهارات الضرورية.

وأكد ضرورة التعاون بين الطلاب لنشر الوعى اللازم لمواجهة الإدمان، وكذلك مساعدة زملائهم الآخرين خاصة الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة هذا العام.

وتناول الدكتور مصطفى محمد قاسم الحديث حول أضرار الإدمان وتأثيره على الفرد والأسرة والمجتمع، حيث تؤثر المخدرات على المجتمع من خلال إفساد الشباب وتثبيط همتهم ووعيهم وسلب عقولهم وتوجيههم نحو ارتكاب الجريمة.

وأشار إلى الآثار السلبية للإدمان والمخدرات على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل كبير.

وعقب انتهاء الندوة استمع لتساؤلات الطلاب وقام بالرد عليها، وعلى هامش الندوة تم تكريم طلاب من أجل مصر لدورهم الكبير في الأنشطة الطلابية خلال الفترة الماضية.