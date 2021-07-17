أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، يوم الأحد، مرسوما يقضي بتسمية السفير بسام صباغ نائبا لوزير الخارجية.

وجاء في المرسوم رقم 223، أنه وبناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2016 الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين وتعديلاته، ينقل السفير بسام صباغ المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، من الوفد الدائم في نيويورك إلى الإدارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين.

وأضاف المرسوم "يسمى السفير بسام صباغ نائبا لوزير الخارجية والمغتربين".

وحسب المرسوم الرئاسي، سيجري تنفيذ النقل بما في ذلك مهلة الطريق خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدوره.

جدير بالذكر أنه تم في 22 نوفمبر 2020 نقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبا دائما لسوريا لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.