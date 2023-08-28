سيمون تشعل مسرح القلعة بباقة من أغاني التسعينات

انطلق منذ قليل، حفل الفنانة سيمون على مسرح المحكى، ضمن حفلات مهرجان القلعة في دورته الـ31، المقرر إقامته في الفترة من 25 أغسطس حتى 7 سبتمبر.

بدأت سيمون الحفل بأجمل الأغاني التي اشتهرت بها في فترة التسعينات، وهي: "في حاجة كده"، "مش نظرة وابتسامة"، "بتكلم جد"، وسط تفاعل كبير من جمهور القلعة على نغمات أغانيها.

يذكر أن د. نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة ود. حسام داغر رئيس دار الأوبرا، قاما بتكريم 11 شخصية أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، أمس الجمعة، إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب، اسم الفنان الراحل أحمد منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.