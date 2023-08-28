قال كيفين مكارثي، زعيم الأغلبية الجمهورية ورئيس مجلس النواب الأمريكي، إن المعلومات التي جمعها الجمهوريون تسمح ببدء تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك في سياق مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأشار مكارثي، إلى أن عائلة الرئيس الأمريكي بايدن منخرطة في "ثقافة الفساد"، مؤكدا أن "الشعب الأمريكي يستحق الإجابات".

وجاءت الأصوات الجمهورية، بالتزامن مع تصريحات المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين، والتي وجه من خلالها اتهامات للرئيس بايدن بالتورط في الفساد.

ولفت شوكين، إلى أنه فقد منصبه لأن إقالته كانت مدفوعة الأجر وحدثت تحت ضغط من واشنطن، وأن بايدن دفع رشوة بلغت مليار دولار مقابل إقالته، مع حالة الشبهة والشكوك التي صاحبت أعمال نجله هانتر مع عمله في مجلس إدارة شركة أوكرانية في مجال الغاز الطبيعي، وفقا لما نشرته الإندبندنت.

* ماذا يعني عزل الرئيس؟

بحسب النسخة العربية لموقع ولاية مينسوتا، ينص الدستور الأمريكي على أن الرئيس قد يعزل من المنصب في حالة اتهامه بالخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الخطيرة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، فقد أكد خبراء قانونيون أنه لا يمكن مقاضاة الرؤساء أثناء وجودهم في سدة الحكم، ولذا فالطريقة الوحيدة هي عزله.

* كيف تتم الإجراءات؟

ويبدأ تحريك الإجراءات والمضي قدما نحو عزل الرئيس، من مجلس النواب وبعد تصويت الأغلبية البسيطة، يصدر ما يسمى "التوصية باستخدام نصوص العزل"، وهو ما يعادل توجيه الاتهام إلى شخص ما في قضية جنائية، ويتم ذكر التهم في مواد المساءلة.

وبعد ذلك يتم الانتقال للخطوة التالية والحاسمة؛ حيث تصل الدعوى ويمثل الرئيس في جلسة لمجلس الشيوخ لمساءلته حول لائحة الاتهامات الموجهة إليه، وفقا لسكاي نيوز.

ولأجل تنفيذ العزل، تتطلب تصويت أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس الشيوخ أي 67 صوتا، وهي حالة لم تحدث مطلقا بتاريخ الولايات المتحدة.

* سوابق تاريخية.. نيكسون وكلينتون

واجه عدة رؤساء أمريكيين إجراءات العزل من المنصب في تاريخ الولايات المتحدة رغم التهديدات التي أطلقت في مناسبات عدة.

وتقول بي بي سي، أن بيل كلينتون واجه إمكانية عزله بتهم الكذب أمام هيئة محلفين كبرى وعرقلة عمل العدالة، وذلك بعد كذبه حول طبيعة العلاقة التي ربطته بمونيكا لوينسكي وطلبه منها أن تكذب حول الموضوع بعدئذ.

وكان مجلس النواب قد صوت بأغلبية 228 مقابل 206 لصالح عزل كلينتون فيما يخص التهمة الأولى و221 لـ 212 فيما يخص التهمة الثانية، ولكن مع الإحالة للشيوخ لم تحظ اللائحة بتأييد الثلثين من أعضاء المجلس الضرورية لتمريرها.

وأول التجارب، كانت مع أندرو جونسون، الذي تولى منصب الرئاسة في عام 1865، لكن حالته كانت أفضل كثيرا من كلينتون؛ حيث لم يتمكن مجلس النواب من التصويت بالأغلبية المطلوبة، لذا أجهضت المحاولة مبكرا.

وجاء المشهد الآخر في السبعينيات، مع الرئيس الأمريكي نيكسون، وذلك على خلفية الاتهام بتصنت الحزب الجمهوري على مقر الحزب الديمقراطي بواشنطن، الذي تبعتها إجراءات لمحاكمته ومحاولات لعزله من قبل مجلس الشيوخ كانت في طريقها للاكتمال، لكن نيكسون آثر أن يسبقها باستقالته وختم بها مشواره السياسي.

* ترامب الأكثر حضورا

في سابقة بالتاريخ الأمريكي، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولتين لعزله؛ إذ كانت الأولى في أواخر ديسمبر 2019، مع تحريك دعوى من مجلس النواب الأمريكي باتهامات تتعلق بسوء استعمال السلطة.

أنهى مجلس الشيوخ المحاكمة في 5 فبراير 2020، بتبرئة دونالد ترامب من التهمتين الموجهتين إليه، حيث صوت 52 عضوا لصالح تبرئته من تهمة إساءة استخدام السلطة فيما صوت 48 عضوا ضده.

وكانت الثانية في الأيام الأخيرة من ولايته، وقبل أيام من تنصيب خلفه بايدن الذي هزمه في معركة انتخابية لا يزال ترامب يشكك في نتائجها ونزاهتها إلى اليوم.

وتحرك مجلس النواب بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول أثناء انعقاد جلسة التصديق على فوز بايدن.

وألقى ترامب خطابا أمام أنصاره قبل أن يتوجهوا إلى مبنى الكونجرس، في أحداث أوقعت خمسة قتلى وعشرات الجرحى، لكن الرئيس الأميركي نفى أن يكون قد حرض مواليه على الفوضى.

* بايدن.. أمرٌ مستبعد

مع قراءة المشهد وحالة الرئيس بايدن، فإن الأمر وخطوة عزله قد تواجهها مجموعة من المعرقلات، أبرزها أن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب لا تعد أغلبية بسيطة (218 مقعدا من مقاعد المجلس التي تبلغ 435 مقعدا)، وفقا لآخر انتخابات جرت نوفمبر الماضي.

ولو تمكن مجلس النواب من تمرير الدعوى، فحينها ستكون الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ حائطا للصد وحاميا لبايدن من سيناريو العزل.