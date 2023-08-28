القوات الروسية تدمر مدفع هاوتزر أوكراني في منطقة خيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية

دمرت القوات الروسية، مدفع هاوتزر أوكراني مع الذخيرة المخصصة له في منطقة خيرسون، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية، اليوم الإثنين: "ألحقت وحدات من مجموعة دنيبر القتالية أضرارا بالعدو باستخدام القوة النارية، ودمرت مدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" مع الذخيرة المخصصة له في اتجاه كاخوفكا؛ مما أسفر عن مقتل 3جنود أوكرانيين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال المتحدث، إن القوات الروسية دمرت موقعا للجيش الأوكراني في منطقة الجزر، ومدفع هاون من عيار 120 ملم مع طاقمه والذخيرة المخصصة له، وموقعا للجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون.