تركيا والسعودية تبحثان توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية

بحث ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، خلال لقاء اليوم، مع بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الذي يزور تركيا حاليا، تعزيز التعاون في الموضوعات التي تهم البلدين خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

ووقع الوزيران مذكرة تفاهم تمهد الطريق للتعاون بين البلدين في مجال التعدين، وتشمل التعاون بشأن المعادن الحيوية اللازمة في مجالات مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، بحسب ما أوضحه بيرقدار.

ولفت وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إلى اهتمام السعودية بالهيدروجين الأخضر، وطاقة الرياح والألواح الشمسية على وجه الخصوص.

من جانب آخر، بحث عمر بولات وزير التجارة التركي خلال لقاء اليوم مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين بما يحقق تطلعات البلدين.

وقال وزير التجارة التركي، في تصريح له عقب اللقاء: "سننفذ خطة قوية لزيادة التجارة بين السعودية وتركيا، وخاصة الاستثمارات المتبادلة في قطاع التصنيع. وفي هذا الإطار، سنوقع خلال الأيام المقبلة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال استراتيجيات التصدير والشراكات القطاعية".

وأشار بولات إلى أن بلاده ستواصل العمل مع الجانب السعودي لحصول الشركات التركية على المزيد من الحصص من مشاريع المملكة في إطار استراتيجية الصناعة الوطنية والتعدين في تركيا، و"رؤية السعودية 2030" من خلال التعاون الناشئ بين البلدين بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جدة الشهر الماضي.