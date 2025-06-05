قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله وتعتقل أكثر من 20 فلسطينيا

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون من قرية المغير شمال شرق رام الله، وأغلقت مداخل القرية.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المغير واحتجزت 22 مواطنا غالبيتهم من الأسرى المحررين من القرية في أحد المباني، وأخضعتهم للتحقيق والاستجواب الميداني، قبل اعتقال شقيقين بينهما، وهما مؤيد ومعتز سميح النعسان.

وأفاد الناشط في القرية ربيع أبو عليا لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال أغلقت كامل مداخل القرية، ومنعت الدخول والخروج منها حتى اللحظة، وأرجعت المركبات، وسط إعاقة حرية وحركة التنقل.



