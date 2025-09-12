استئناف المحادثات التجارية بين أمريكا والصين في مدريد الأسبوع المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن وبكين تعتزمان استئناف المحادثات بشأن النزاع الدائر بينهما حول الرسوم الجمركية في العاصمة الإسبانية مدريد، الأسبوع المقبل.

وسوف يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الممثلين الصينيين، وبينهم نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج في مدريد.

وكان ليفينج ترأس المفاوضات السابقة عن الجانب الصيني.

ولم ترد تأكيدات فورية من الحكومة الصينية بشأن عقد الاجتماع. وبحسب البيان الأمريكي، سوف يجري بيسنت محادثات بشأن قضايا تتعلق بالتجارة والاقتصاد والأمن القومي، بالإضافة إلى تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي.

ولم يتأكد تاريخ انعقاد الاجتماعات بشكل محدد، ولكن من المقرر أن يقوم بيسنت بزيارة إلى إسبانيا وبريطانيا خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجاري.

وتأتي المحادثات في مدريد بعد جولات سابقة عقدت في جنيف ولندن وستوكهولم.