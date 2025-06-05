- تقع على عاتقنا مسؤولية بناء عالم أكثر خضرة، وحياة أكثر استدامة، وبيئة صالحة للعيش للأجيال القادمة

- أؤمن بأننا سنحقق في القرن التركي هدفنا في أن نصبح دولةً تمتلك أفضل طبيعة للعيش في العالم

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطني بلاده والبشرية جمعاء لإيلاء أهمية بالغة بشأن كفاءة الطاقة وإدارة النفايات وحماية الطبيعة وعادات الاستهلاك الصديقة للبيئة.

جاء ذلك في رسالة له نشرتها دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الموافق 5 يونيو.

وأوضح أردوغان أن الاحتباس الحراري والتصحر والنفوق الجماعي لبعض سلالات الحيوانات والفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي شهدتها السنوات الأخيرة، هي دفاع الطبيعة عن نفسها ضد فظاظة البشر.

وقال: "اليوم العالمي للبيئة الذي نحتفل به كل عام في 5 يونيو لتقييم المشاكل والتطورات البيئية ليس مجرد يوم للتوعية فقط، بل هو أيضاً نداء قوي لنا جميعاً، إذ تقع على عاتقنا مسؤولية بناء عالم أكثر خضرة، وحياة أكثر استدامة، وبيئة صالحة للعيش للأجيال القادمة".

وتطرق إلى التأثير الكبير للإنسان على البيئة، مبينًا أن الموارد الطبيعية تُستنزف بسرعة، وتتفاقم آثار تغير المناخ، وأن خسائر التنوع البيولوجي وصلت إلى نقطة اللا عودة.

وشدد الرئيس التركي على أن مواجهة هذه الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة هي مسؤولية مشتركة ليس فقط للمؤسسات البيئية بل أيضا لكل فرد وكل مؤسسة وكل البشرية.

وأضاف: "نواصل جهودنا لحماية البيئة وضمان التنمية المستدامة بعزمٍ وإصرار، وندعم المشاريع التي تحمي الطبيعة، ونتخذ خطواتٍ شاملة لتطبيق سياسات؛ الطاقة الخضراء، وإعادة التدوير، والقضاء على النفايات تمامًا، والتوسع العمراني الصديق للبيئة".

وأردف: "أؤمن بأننا سنحقق في القرن التركي هدفنا في أن نصبح دولةً تمتلك أفضل طبيعة للعيش في العالم، وتُستغل مواردها بكفاءة، وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة أتوجه مجددًا لمواطنينا والبشرية جمعاء، أدعوكم إلى إيلاء أهمية بشأن كفاءة الطاقة وإدارة النفايات وحماية الطبيعة وعادات الاستهلاك الصديقة للبيئة".

وهنأ أردوغان باليوم العالمي للبيئة، متمنيًا أن تنتشر في جميع شرائح المجتمع حياة واعية ومستدامة تحترم الطبيعة.​​​​​​​



