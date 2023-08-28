إثيوبيا تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في سبتمبر المقبل

الخارجية الإثيوبية: نسعى لاختتام مفاوضات سد النهضة على أساس استخدام منصف ومعقول للمياه



قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن وفودًا من مصر وإثيوبيا والسودان، اختتمت الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن الملء والتشغيل لسد النهضة، في وقت سابق اليوم.



وأضافت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، أن الأطراف تبادلت وجهات النظر؛ من أجل التوصل إلى وضع مربح للجانبين.



وأشارت إلى اتفاق وفود الدول الثلاثة على أن تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات، في سبتمبر 2023 في أديس أبابا.



وأكدت الخارجية الإثيوبية سعيها لاختتام مفاوضات سد النهضة، على أساس استخدام منصف ومعقول لحصتها العادلة من مياه النيل.



وانطلقت أمس الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول ملء وتشغيل سد النهضة.



ونقل بيان لوزارة الموارد المائية والري، عن الوزير هاني سويلم، قوله إن هذه المفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث، مشدداً على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن.