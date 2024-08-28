زعمت قناة عبرية، أنَّ إسرائيل وافقت على مقترح أمريكي بوقف مؤقت لإطلاق النار بقطاع غزة، بغرض السماح بإعطاء تطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع.

جاء ذلك في أعقاب تحذيرات مسئولين في المنظومة الطبية الإسرائيلية، من إمكانية إصابة جنود إسرائيليين في غزة بشلل الأطفال ومن ثم تفشيه بإسرائيل، بعد الإعلان عن حالة إصابة بالفيروس في القطاع.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية الخاصة مساء الأربعاء: «وافقت إسرائيل على طلب (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن بتنفيذ هدنة في غزة (لم تحدد مدتها أو تاريخ بدئها)، ليس كجزء من المفاوضات لإطلاق سراح (الأسرى)، بل لغرض تطعيم السكان ضد شلل الأطفال»، بحسب وكالة الأناضول.

وأضافت أن القرار اتخذ من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمؤسسة الأمنية، ولم يتم إبلاغ وزراء المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت).

في سياق متصل، نفى مكتب نتنياهو للقناة أن يكون الحديث عن هدنة، موضحًا أن التقرير حول الهدنة غير صحيح، والحديث يدور عن تخصيص أماكن معينة في القطاع لإعطاء التطعيمات.

وأضاف أنه تم عرض الأمر على الكابينت وحظي بتأييد الوزراء.

يُذكر أنه في 16 أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال بمدينة دير البلح لطفل يبلغ 10 شهور لم يتلق أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال.

والثلاثاء، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أنها ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ومنظمة الصحة العالمية، مستعدون لتحصين 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة، بعد أن أعلنت الوكالة أن لقاحات شلل الأطفال وصلت غزة.

من جهتها، قالت اليونيسف في بيان الثلاثاء، إنها تقوم اليوم بإحضار 1.2 مليون جرعة من اللقاح المضاد لشلل الأطفال (من النوع الثاني،) لتطعيم أكثر من 640 ألف طفل في غزة.