رئيس شعبة المصدرين: هدف الوصول لـ100 مليار دولار صادرات واقعي ويمكن تخطيه

قال أحمد عتابي رئيس شعبة المُصدِّرين والمستوردين والتوكيلات بالغرفة التجارية بالجيزة، إنَّ مصر تتبوأ مكانة جيدة في قطاع التصدير.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الفرصة» على قناة «الشمس»، مساء الأربعاء، أنَّ حجم التصدير الذي تستهدفه الدولة وهو 100 مليار دولار رقم واقعي ويمكنه تحقيقه بل وتخطيه، في حال الاهتمام بالمُصنِّع والمُصدِّر.

وأشار إلى تسجيل الدولة، زيادة سنوية بنسبة تفوق 10% في حجم الصادرات، حيث زاد من 38 مليار دولار إلى 43 مليارًا، وهو أمرٌ لم يكن موجودًا منذ سبع سنوات، حيث كان حجم التصدير أقل من ذلك.

وأوضح أن كلًا من المُصنِّع والمزارع يتحلون بالتوعية، كما أن الدولة تُعيد الدعم للمُصدِّرين بعد توقف لفترة طويلة، ما يساهم في تحريك عجلة الإنتاج وزيادة حجم التنافس الخارجي.

ونوه بأنّ المُصدِّر الذي لا توجد لديه إمكانيات كبيرة للتصدير، فلن يكون قادرًا على منافسة المنتج الخارجي، رغم أن الدولة لديها منتجات جيدة سواء في الصناعة أو الزراعة أو الطاقة، وكذلك الصناعات التكاملية.

وأفاد بأنَّ عملية التصدير لا تتم إلا مع وجود عملية استيراد مُصاحِبة لها، باعتبار أن هذه العملية تكاملية، لافتًا إلى أنه لا يوجد منتج مصري بنسبة 100%، وهو أمرٌ يحدث على مستوى العالم.