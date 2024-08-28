الاتحاد المصري للبادل يعلن عن شراكة استراتيجية جديدة

أعلن الاتحاد المصري للبادل برئاسة المهندس أحمد غتوري عن توقيع عقد رعاية جديد مع احدي الشركات العقارية لمدة عامين في خطوة جديدة من الاتحاد المصري لنشر اللعبة في جميع أنحاء الجمهورية.

وشهد توقيع عقد الرعاية بين الاتحاد المصري للبادل حضور المهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل والأستاذ عبد النبي، الرئيس التنفيذي للشركة الراعية، إضافة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد أحمد غتوري أن هذه الخطوة هامة للغاية لأنها تؤكد أن منظومة الاتحاد تسير في طريقها الصحيح بعدما أصبحت اللعبة محط أنظار الشركات الاستثمارية بهدف التنمية المجتمعية ودعم الأبطال والناشئين الصاعدين بقوة وذلك بهدف الاستثمار في الرياضة والتي أصبحت صناعة ومن أهم مصادر القوة الناعمة لمصر خلال الفترة الماضية.

وأوضح "غتوري" أن هذه الخطوة تأتي جنيا لثمار الجهد المبذول من الاتحاد المصري في إطار توسيع قاعدة المشاركين وتطوير اللعبة لاسيما أن اللعبة انتشرت في ربوع مصر خلال الفترة الماضية بشكل مكثف، موضحًا أن الاتحاد يعمل دائما على تطوير منظومته وإيجاد سبل مختلفة للارتقاء بالمستوى العام للعبة خلال الفترة المقبلة.

أعرب حسن عبد النبي عن سعادته بالشراكة قائلاً: " نسعى دائمًا لاستكشاف الفرص المبتكرة التي تربط أعمالنا بالقطاعات الحيوية سريعة النمو. وهذه الشراكة مع الاتحاد المصري للبادل تعكس التزامنا باتخاذ خطوات سريعة ودعم الاتجاهات الصاعدة التي تتناغم مع رؤيتنا.

ومن خلال رعايتنا للاتحاد المصري للبادل لمدة عامين، نحن لا نساهم فقط في تطوير الرياضة بسرعة في مصر، بل نعمل أيضًا على تمكين الرياضيين الشباب ودعم المجتمع الرياضي المحلي."