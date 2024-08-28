التحفظ على سائق السيارة في حادث 3 مصرع وإصابة 13 شخصا بالشرقية

تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بالشرقية على سائق السيارة الميكروباص؛ على خلفية الحادث الذي وقع مساء اليوم الأربعاء، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، على طريق بلبيس - العاشر من رمضان أمام مصنع المكرونة.

تم التحفظ على السائق وفقا للإجراءات القانونية حتى إحالته للنيابة العامة، فيما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، ونقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام مصنع المكرونة بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

تبين أنه أثناء وجود سيارة نقل معطلة على أحد جانبي الطريق اصطدم بها من الخلف قائد سيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.