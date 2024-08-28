رئيس اتحاد الجودو: البطولة العربية حققت نجاحا كبيرا 

وجه مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، الشكر إلى الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعم المقدم للرياضة المصرية خلال السنوات الماضية، واستضافة العديد من البطولات الدولية ومن بينها البطولة العربية للجودو، والتي أقيمت مؤخرا في مدينة العلمين الجديدة.

وقال مرزوق علي، أن البطولة شهدت مستويات فنية مرتفعة وتنافس قوي بين جميع الدول المشاركة، وأن المستوى التنظيمي أبهر جميع المتواجدين بفضل الإمكانيات التي وفرتها الدولة المصرية، لجميع الاتحادات الرياضية وفي مقدمتها اتحاد الجودو.

وأوضح مرزوق علي، أن جميع الوفود التي شاركت في البطولة أبدت إنبهار منقطع النظير بمدينة العلمين الجديدة والتي استضافت منافسات النسختين الأولى والثانية من البطولة العربية للجودو، وأيضا حجم الإنشاءات التي تضمها والبنية التحتية التي مكنتها من حجز مكانة خاصة بين أكبر المدن السياحية في العالم.

ووجه رئيس اتحاد الجودو الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وشركة المتحدة للرياضة، على الدعم غير المحدود للجودو المصري واتحاد الجودو والمنتخبات الوطنية، مؤكدا أن الاتحاد يسير وفق الخطة الموضوعة والتي تهدف إلى إعتلاء مناصات التتويج في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأكمل: "نمتلك حاليا أعداد ضخمة من اللاعبين واللاعبات في مختلف المراحل العمرية، ولدينا مشروع نسعى إلى تحقيقه وهو دفع رياضة الجودو لتكون اللعبة الشعبية الأولي في جميع المحافظات على مستوى الألعاب الفردية، وهو ما يضمن مستقبل أفضل للجودو المصري في مختلف المناسبات العالمية والأولمبية".