تركي آل الشيخ يكشف الاستعدادات لاستضافة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

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تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن أسباب حرص المملكة على استضافة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، على قناة «mbc مصر»، إن الأهلي والزمالك من أكبر الأندية العربية والإفريقية.

وأضاف أن نجاح السعودية في استضافة نهائي كأس مصر العام الماضي، دفعهم لاستضافة السوبر الإفريقي، لا سيما أن الجالية المصرية في المملكة تضم أعدادًا كبيرة.

وأشار إلى عقد اجتماع مع رابطتي مشجعي الأهلي والزمالك بخصوص تجهيزات المباراة، موضحًا أن الاتفاق الذي وُضع مع جمهور الناديين قبل نهائي الكأس لم يُطبَّق بشكل كامل.

ولفت إلى أنّه سيكون هناك اتفاق أكثر وضوحًا بخصوص مباراة السوبر الإفريقي

وتقام مباراة السوبر الإفريقي، بين الأهلي والزمالك في المملكة يوم 27 سبتمبر المقبل.

ويشارك الأهلي في السوبر الإفريقي بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الزمالك بعد حصد لقب الكونفدرالية الإفريقية.