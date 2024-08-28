رئيس الشاباك السابق: علينا إجلاء الفلسطينيين من الضفة الغربية لحماية جنودنا

صرح ‏رئيس سابق لجهاز "الشاباك" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأنه على بلاده إجلاء الفلسطينيين من الضفة الغربية لحماية جنود إسرائيل.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن آفي ديختر، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك"، اتفاقه مع وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، على ضرورة "العمل على إجلاء مؤقت للسكان من الضفة الغربية".

وأوضح ديختر، أنه إذا كان على بلاده إجلاء المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية من منازلهم، بزعم الحفاظ على أمن جنود الجيش الإسرائيلي، فلن يرسلهم إلى الخارج، على أن يعودوا إلى ديارهم بعد ذلك، على حد قوله.

وكان يسرائيل كاتس قد كتب عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "ما يجري في الضفة الغربية حرب بكل معنى الكلمة وعلينا الانتصار فيها"، مؤكدًا ضرورة التعامل مع ما وصفه "التهديد في الضفة الغربية بذات الطريقة التي نتعامل بها مع قطاع غزة".

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي "إيران بالعمل على إنشاء جبهة إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية، وفقا لنموذج غزة ولبنان، وذلك من خلال تمويل وتسليح الإرهابيين وتهريب الأسلحة المتطورة من الأردن"، على حد زعمه.

ويأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن "استشهاد 11 فلسطينيا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، 6 منهم في جنين و5 بطوباس".