 رئيس الشاباك السابق: علينا إجلاء الفلسطينيين من الضفة الغربية لحماية جنودنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الشاباك السابق: علينا إجلاء الفلسطينيين من الضفة الغربية لحماية جنودنا


نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 8:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 8:00 م

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