أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، انتهاء السوق الموازية للدولار في مصر، وذلك بفضل تمسك البنك المركزي بقرار ترك العرض والطلب يحددان سعر الصرف، قائلا: «السوق السوداء للدولار في مصر انتهت خلاص».

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن تقلبات سعر الدولار سواء بزيادة أو نقصان بضعة جنيهات أصبحت مرتبطة بآليات العرض والطلب في السوق، مشددًا على أهمية هذا الإجراء الذي يتخذه البنك المركزي المصري في الفترة الحالية.

وتوقع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار في الفترة المقبلة، قائلا: «السعر الحالي للدولار لا يزال غير دقيق أو غير حقيقي، ممكن تكون قيمة الجنيه أفضل من السعر الحالي؛ ولكن لسه لا يزال نسبة قليلة من الناس محتفظة بالدولار؛ تخوفا أن يكون هناك أزمة مستقبلة».

وأضاف أن تحسن الإجراءات الحكومية التي أشاد بها صندوق النقد الدولي سيساهم في زيادة قيمة الجنيه، معقبا: «كلما تحسنت الإجراءات الحكومية التي يشيد بها صندوق النقد؛ أؤكد أنه ممكن قيمة الجنيه تزداد ويبرهن كلامي استقرار سعر الصرف الكبير بالسوق، وتلبية جميع الطلبات».

وتوقع بدرة، عودة الاستثمارات بالعملة الأجنبية إلى مصر في غضون شهرين في حال خفض الفائدة الأمريكية على الدولار، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.