تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف، تنطلق فعاليات برنامج "صيف قطاع المسرح" الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة من مساء اليوم الخميس على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وتفقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، منذ قليل، جاهزية المسرح لانطلاق فعاليات حفلات صيف قطاع المسرح واستقبال جمهوره، والذى وافق الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن يقدم له البرنامج هذا العام مجانا لنشر البهجة وبث روح السعادة فى قلبه ووجدانه.

ويشارك فى البرنامج هذا العام، مجموعة من الفرق الفنية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، منها: "فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية للفنون الشعبية، فرقة أنغام الشباب، فرقة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية".

كما تشارك الفرقة الموسيقية التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، فى فعاليات البرنامج بمجموعة من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي.

وانطلاقا من دعم القطاع للأصوات الغنائية المميزة، من المقرر أن تشارك كوكبة من الأصوات الطربية فى فعاليات البرنامج وهم: "الفنانة فاطمة محمد علي، الفنان علي الألفي، الفنانة أميرة رضا، الفنانة رباب ناجي، الفنانة فاطمة عادل، الفنانة آية عبد الله"، كما تشارك فرقة أعز الناس وفرقة فلكلوريتا فى فعاليات البرنامج أيضا.