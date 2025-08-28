سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق على العملية العسكرية في صنعاء اسم "قطرة حظ".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الهجمات على مسئولي جماعة الحوثيين في اليمن تمت في مواقع عدة وكان الفارق بينها عدة دقائق.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن عددا من قادة جماعة الحوثيين في اليمن كانوا في الموقع الذي استهدفته إسرائيل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن عمليات الاغتيال خُطط لها بداية الأسبوع ضمن الموجة السابقة من الغارات ونُفذت اليوم.

واكد الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو شن هجوما دقيقا استهدف موقعا عسكريا تابعا لنظام الحوثي في صنعاء باليمن.

وقال إن الحوثي يعمل بعدوانية وبتوجيه وتمويل إيراني لضربنا ولزعزعة الاستقرار الإقليمي وتعطيل الملاحة.

وأضاف، في بيان له: "نعمل بقوة ضد نظام الحوثي بالتوازي مع تعميق ضرب حماس في قطاع غزة".